اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مواعيد لإقامة مباريات السوبر المصرى الرباعى

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل اتحاد الكرة، بين 3 مواعيد لإقامة مباريات السوبر المصرى الرباعى والذى يقام بمشاركة بطل الدورى المصرى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، بجانب فريق رابع يتم توجيه الدعوة له من الجانب الإماراتى مستضيف البطولة.

ويفاضل اتحاد الكرة بين 3 مواعيد للسوبر، وهى الفترة من 1 حتى 4 أكتوبر المقبل، أوالفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل، أو فى ديسمبر المقبل.

وتنص لائحة السوبر الرباعى المقرر إقامتها بالإمارات على مشاركة بطل الدورى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، على أن يختار الجانب الإماراتى مستضيف البطولة الفريق الرابع.

من ناحية أخرى، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمناقشة ترتيبات معسكر الفراعنة المقبل، والذي يشهد مباراتي الرأس الأخضر وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 في ضوء المستجدات التي طرأت مؤخرا .

ويرغب حسام حسن في بدء المعسكر يوم 25 أغسطس الجاري، في الوقت الذي أعلن فيه النادي الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب أول سبتمبر المقبل بعد انتهاء الإجازة التي حصلوا عليها بهدف الراحة خوفا من الإجهاد والإصابات بسبب تلاحم المواسم.

كما يناقش المجلس مع حسام حسن مواعيد مباريات كأس مصر، حيث يرغب المجلس في إنهاء البطولة يوم 30 أغسطس الجاري من أجل فتح القيد للموسم الجديد أول سبتمبر بعد رفض الكاف منح الجبلاية 48 ساعة إضافية بشكل استثنائي.