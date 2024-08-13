شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم خاص من اتحاد السلاح لـ محمد السيد صاحب برونزية باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن تنظيم تكريم خاص للبطل محمد السيد صاحب برونزية سيف المبارزة فى أولمبياد باريس 2024 .

ومن جانبه أكد الحسينى فى تصريح لـ الخليج 365 ، أن التكريم سيتضمن أيضا اللاعبين المحققين مراكز متقدمة .

استقبل مؤخرا اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، البطل محمد السيد صاحب برونزية السلاح فى أولمبياد باريس 2024، ووالده الدكتور السيد سامى وكيل كلية التربية الرياضية لشئون البيئة بجامعة طنطا سابقا وأستاذ مادة المبارزة جامعة طنطا والمدير الفني للاعب في الأولمبياد، ووالدته الدكتورة أماني البحيري وكيل كلية التربية الرياضية جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية واسرة اللاعب في وسط أجواء من الفخر والاعتزاز والفرح.

وكرم محافظ الغربية البطل، مهديا له شهادة تقدير ودرع المحافظة تكريماً لمجهوده الذي بذله والذي تكلل بتحقيق أول ميدالية برونزية للبعثة المصرية في اولمبياد باريس، بعد هزيمته المجري تيبور أندراسفي بنتيجة 8-7 في لعبة سلاح سيف المبارزة.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة بضم المحافظة نماذج مضيئة ومشرفة، ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية العالمية، متمنيا له الاستمرار في حصد البطولات القارية والعالمية، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.