شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": من حق إنبى بيع زياد كمال خلال فترة الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن أحقية نادى إنبى في بيع زياد كمال لاعب الفريق و المعار إلى الزمالك لمدة موسمين ونصف الموسم.

وقال المصدر في تصريحات لليوم السابع أن الزمالك ضم اللاعب زياد كمال في انتقالات يناير على سبيل الإعارة لمدة موسمين و نصف الموسم، و بالتالى من حق إنبى بيع اللاعب ، لأن الزمالك قام بضم اللاعب على سبيل الإعارة فقط قائلا:" إنبى من حقه يبيع اللاعب وليس الزمالك ، لأن النادى حصل على اللاعب على سبيل الإعارة فقط ".

وكان أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى قال في تصريحات تليفزيونية أنه إذا تم بيع زياد كمال في يناير المقبل سيحصل إنبي على نسبة 85% من قيمة الصفقة والزمالك على 15% وتقل النسبة كل 6 شهور".

وأتم تصريحاته "وإذا تم بيعه في نهاية الموسم المقبل سيحصل إنبي على 80% والزمالك على 20%، وإذا كان البيع في يناير 2026 سيحصل إنبي على 75% والزمالك على 25%، وإذا كان البيع في نهاية الموسم بعد المقبل وهي نهاية فترة إعارته مع الزمالك سيحصل إنبي على 70% والزمالك على 30%".

