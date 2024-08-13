شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعبا ولاعبة من المقاولون ضمن اختيارات منتخبات الشباب والأنسات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الدعم الذي يقدمه نادي المقاولون العرب للمنتخبات الوطنية، شهدت الساعات الماضية انضمام 12 لاعبا ولاعبة لمنتخبات الشباب والشابات في المعسكرات الحالية.

في ظل استعدادات المنتخب المصري للسيدات تحت 17 سنة للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم النسائية، قام الاتحاد المصري لكرة القدم باستدعاء 7 لاعبات من نادي المقاولون العرب للانضمام إلى المعسكر المفتوح للمنتخب.

وتضمنت القائمة كلاً من: شذي إسلام، إسراء إيهاب، مريم عامر، جيهان طارق، منة محمد، شمس شعبان، وريهام علي. وسيتم إعداد المنتخب للمشاركة في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد باستدعاء اللاعب محمد طارق للانضمام لمعسكر إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، استعدادًا للمشاركة في تصفيات شمال افريقيا 2024 المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

كما ضم نفس الخطاب الرباعي مازن وائل، وياسين تامر، وزياد رامي، ومحمد حسام، لمعسكر إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، استعدادًا لكأس أمم أفريقيا 2025.



جيهان طارق



ريهام علي



زياد رامي



شذى إسلام



شمس شعبان



مازن وائل



محمد حسام



محمد طارق



مريم عامر



منه محمد