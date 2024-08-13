شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التعاقد مع كريم هنداوى فى حراسة مرمى اليد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ، التعاقد مع كريم هنداوى حارس المرمى العائد من رحلة إحتراف فى الدورى السعودى لتدعيم صفوف اليد بالموسم الجديد .

ويأتي التعاقد مع كريم هنداوي، في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة، والحفاظ على أبرز النجوم لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

وجاءت أولى خطوات تصحيح الزمالك للمسار الموسم المنقضى الذى شهد خسارة الفريق الأبيض لجميع البطولات، التعاقد مع الإسباني فرناندو باربيتو دلجادو، لتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء ومعه محمد عبد السلام "ريشة" مدربا عاما، والذى يعد أحد أساطير نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، وتولى تدريب منتخبات إسبانيا والبحرين والسعودية، بجانب أندية برشلونة ومضر السعودي وكريتاي الفرنسي.

كما وجه الزمالك الشكر لعدد من اللاعبين الذين لم يحققوا المستوى المطلوب هذا الموسم، وهم "هشام السبكي - أحمد وليد – محمد البسيوني مودي محمد علاء السيد لوكا – محمد ياسين - مؤمن زكي"، وسط تجديد التعاقد لكل من مازن رضا والحارس محمود خليل "فلفل"، فضلا عن تدعيم الفريق بكل من بلال جلال قادما من البنك الأهلى ويوسف عزو لاعب وفاق توتة الجزائرى السابق، وعمر عطية "بيبو" قادما من هليوبوليس.



كر يم هنداوي