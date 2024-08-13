شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الاتحاد السكندرى يوافق على انتقال مابولولو لأهلى طرابلس الليبى والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بالإجماع على انتقال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الأنجولى مابولولو إلـى نادى أهلـي طرابلس.

و تم الموافقة على العرض المالى الوارد من النادى الليبي، تقديرا من نادى الاتحاد السكندري لما قدمه مابوبولو لزعيم الثغر مـن جهـد وعطاء مميز خلال فترة تواجده بالقلعة الخضراء.

من ناحية أخرى، أشعل تعادل مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري في الدوري بهدف لكل فريق، مباراة المصري وزد المرتقبة بالجولة 33، والتي تجمع الفريقين فى الخامسة والنصف مساء غد، الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري.

ورفع مودرن سبورت رصيده بعد التعادل مع الاتحاد إلى 51 نقطة، ليهدد تواجد النادى المصري في المربع الذهبي، حيث يحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 52 نقطة.