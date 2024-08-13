7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 13- 8 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، منتخب مصر يجهز فترة إعداد للاعبى الأهلى قبل مباراتى الرأس الأخضر وبتسوانا، وبعد تصريحات عمر عصر.. وزارة الرياضة تفحص أعمال الاتحادات الرياضية.

منتخب مصر يجهز فترة إعداد للاعبى الأهلى قبل مباراتى الرأس الأخضر وبتسوانا

يجهز حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر فترة إعداد كاملة للاعبى النادى الأهلى خلال المعسكر المقبل الذى يشهد مباراتى الرأس الأخضر وبتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بعد تصريحات عمر عصر.. وزارة الرياضة تفحص أعمال الاتحادات الرياضية

أصدرت وزارة الشباب و الرياضة بيانا رسميا تعقيبا على تصريحات عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة، والمتعلقة بالمعسكرات وأوجه الصرف والدعم الخاص باللاعبين.

المصرى يترقب موقف كريم نيدفيد وعمار حمدى من القيد فى قائمة الأهلى

يترقب مسئولو النادى المصرى، موقف ثنائى الأهلى، كريم نيدفيد وعمار حمدى، من القيد فى قائمة القلعة الحمراء فى الموسم الجديد، وذلك قبل التحرك لضمهما إلى صفوف النادى البورسعيدى.

أوباما يترقب اجتماع حسم البقاء فى الزمالك

ينتظر يوسف أوباما ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، موعد عقد الجلسة التى ستجمعه مع مسئولى الزمالك؛ للاتفاق حول تجديد عقده مع الفريق من عدمه، خاصة أن اللاعب عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى ويحق له الرحيل لأى نادٍ فى صفقة انتقال حر.

الأهلى يستغل التتويج بالدوري فى تسويق لاعبيه الشباب بالميركاتو الصيفى

تحاول لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي استغلال الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الناشئين بعد حسم درع الدوري، باعتبار أن المباريات المتبقية تحصيل حاصل، فى تسويقهم بشكل جيد من أجل إعارتهم لأي من الأندية الراغبة في التعاقد معهم، على أمل اللعب فى أندية أخرى يكتسبون خلالها الخبرات اللازمة قبل العودة مجددا إلى القلعة الحمراء.

الزمالك: عروض احتراف زيزو على مائدة مجلس الإدارة بالتنسيق مع اللاعب