شكرا لقرائتكم خبر عن الكاش يُنهى صفقة انتقال محمد عبد المنعم من الأهلي لـ نيس الفرنسي والان مع تفاصيل الخبر

تمسك مسئولو النادى الأهلى بمطالبهم المالية من أجل الاستغناء عن مدافغ الفريق الدولى محمد عبد المنعم لنادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب الأهلي الحصول على 4 ملايين دولار كاش بجانب مبلغ مليون دولار إضافات يحصل عليه الأحمر حسب مشاركات اللاعب ومساهماته في الأهداف مع ناديه الفرنسي ، بجانب 20% من قيمة بيع محمد عبد المنعم مُستقبلاً.

وشهدت مفاوضات الأهلى مع نيس لانتقال عبد المنعم من الأول للأخير، تطوراً واضحاً على مدار الساعات الماضية بسبب رغبة النادى الفرنسى إتمام الصفقة مُستغلاً رغبة اللاعب فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى حالياً.

وعرض مسئولو نيس على الأهلى الحصول على 4 ملايين دولار بنظام التقسيط على 3 سنوات وهو ما رفضه الأهلي الذى أصر على استلام المبلغ "كاش" أو الحصول على 6 ملايين دولار يتم تسديدها على عام ونصف العام.

ويتفاوض نيس خلال الساعات الحالية مع الأهلي للحصول على خدمات محمد عبد المنعم الذي تحدث مع مسئولو الأهلي خلال الأيام الماضية عن رغبته في الرحيل لأوربا الموسم المقبل رافضاً فكرة تأجيل حلم الاحتراف الخارجي للموسم المقبل.

ومنح مارسيل كولر إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل محمد عبد المنعم طالما أن هذه هي رغبته، موضحاً أنه لا يمكن الوقوف في طريق أي لاعب.