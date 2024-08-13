شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يخطر الأندية بإقامة قرعة دورى الرجال والسيدات 24 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 13 أغسطس 2024 04:21 م
أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر أندية الدورى الممتاز بموعد قرعة دورى الموسم المحلى الجديد للرجال و السيدات ، وذلك يوم 24 أغسطس الجارى، حيث تقام 1 ظهرا للسيدات و الثانية ظهرا للرجال .
ومن المقرر أن تقام القرعة فى قاعة المؤتمرات الصحفية بإستاد القاهرة، حيث تم إبلاغ الأندية بضرورة حضور مندوب النادى بتفويض رسمى خلال القرعة .
و تستعد الأندية خلال هذه الفترة للموسم الجديد ، خاصة بعد عود المنتخب من أولمبياد باريس 2024 وسط الخسارة فيه جميع لقاءاته .
ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد انطلاق الموسم المحلى الجديد خلال الفترة المقبلة والأقرب فى شهر أكتوبر أونوفمبر المقبليين .
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