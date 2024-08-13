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اتحاد الطائرة يخطر الأندية بإقامة قرعة دورى الرجال والسيدات 24 أغسطس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 04:21 م

أخطر  مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر أندية الدورى الممتاز بموعد قرعة دورى الموسم المحلى الجديد للرجال و السيدات ، وذلك يوم 24 أغسطس الجارى، حيث تقام 1 ظهرا للسيدات و الثانية ظهرا للرجال .

ومن المقرر أن تقام القرعة فى قاعة المؤتمرات الصحفية بإستاد القاهرة، حيث تم إبلاغ الأندية بضرورة حضور مندوب النادى بتفويض رسمى خلال القرعة .

و تستعد الأندية خلال هذه الفترة للموسم الجديد ، خاصة بعد عود المنتخب من أولمبياد باريس 2024 وسط الخسارة فيه جميع لقاءاته .

ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد انطلاق الموسم المحلى الجديد خلال الفترة المقبلة والأقرب فى شهر أكتوبر أونوفمبر المقبليين .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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