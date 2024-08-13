شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يخطر الأندية بإقامة قرعة دورى الرجال والسيدات 24 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر أندية الدورى الممتاز بموعد قرعة دورى الموسم المحلى الجديد للرجال و السيدات ، وذلك يوم 24 أغسطس الجارى، حيث تقام 1 ظهرا للسيدات و الثانية ظهرا للرجال .

ومن المقرر أن تقام القرعة فى قاعة المؤتمرات الصحفية بإستاد القاهرة، حيث تم إبلاغ الأندية بضرورة حضور مندوب النادى بتفويض رسمى خلال القرعة .

و تستعد الأندية خلال هذه الفترة للموسم الجديد ، خاصة بعد عود المنتخب من أولمبياد باريس 2024 وسط الخسارة فيه جميع لقاءاته .

ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد انطلاق الموسم المحلى الجديد خلال الفترة المقبلة والأقرب فى شهر أكتوبر أونوفمبر المقبليين .