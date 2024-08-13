شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يصرف قيمة عقد اللاعبة المتوفية لأسرتها رغم عدم التوقيع والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادي انبي برئاسة أيمن الشريعى ، اعتبار شهد مصطفى لاعبة الكرة النسائية، قد تعاقدت بالفعل مع النادى ، مع منح أسرتها قيمة تعاقدها كاملا لمدة 3 سنوات.

وأصدر نادى انبى بيانا رسميا ، عقب وفاة اللاعبة ، والتى لقت مصرعها فى ساعة مبكرة من صباح اليوم على طريق السويس الصحراوى، رفقة صديقتها بسلمة عمرو التى تعرضت لكسور متفرقة فى الجسد.

وجاء البيان التالى ..

تعرب إدارة نادي انبي الرياضي عن حزنها الشديد لوفاة اللاعبة شهد مصطفي حزين - لاعبة فريق منتخب السويس سابقاً التي وافتها المنية نتيجة حادث مروري أمام نادي إنبي وهي في طريقها لإجراء الإختبارات النهائية للإلتحاق بالفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي .

وقامت إدارة النادي بانهاء كافة الإجراءات واستخراج المستندات المطلوبة حتى وصول الجثمان الي محافظة السويس حيث تم تشيعها الي مثواه الأخير .

وقرر مجلس ادارة النادى انطلاقاً من المسئولية المجتمعية تجاه المنظومة الرياضية وكافة العاملين بها بإعتبار اللاعبه شهد مصطفي قد تعاقدت بالفعل مع النادي وسيتم منح أسرتها قيمة تعاقدها كاملاً لمدة ثلاث سنوات .

سائلين المولي عز وجل ان يتغمدها بواسع الرحمه وعظيم المغفرة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .