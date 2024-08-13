شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الأثقال ينظم احتفالية لـ تكريم سارة سمير صاحبة فضية باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال عن تنظيم إحتفالية لتكريم البطلة سارة سمير صاحبة فضية أولمبياد باريس 2024 .

وقال عبد المقصود فى تصريح لـ الخليج 365 ، أن الإتحاد بصدد حجز مكان للاحتقالية خلال اليومين المقبلين لتحديد الموعد ودعوة أسرة الأثقال والرياضة المصرية للاحتفال باللاعبة.

وأصدر دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ قرارًا بالموافقة على إطلاق اسم سارة سمير، صاحبة الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية، حيث كانت تتدرب في المركز.

تقدمت لبني زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، بالتهنئة للبطلة الأولمبية سارة سمير ابنة مركز القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، لفوزها بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال وزن 81 كيلو جرام بباريس، وعلي ما حققتة من عزيمة وإصرار وتمثيلها المشرف للوطن، متمنيين لها المزيد من النجاح والتوفيق فيما هو قادم من بطولات ومناسبات ورفع اسم مصر عاليا منتصرا.