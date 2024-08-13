“نادي الشباب يبرم شراكة استراتيجية مع QUE لإدارة العلامة التجارية لملعبه”

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وقع العقد من جانب النادي الرئيس التنفيذي الأستاذ خليف الهويشان، ومن جانب الشركة العضو المنتدب الأستاذ إبراهيم البحري، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لـ QUE الأستاذ علي الجفالي، وعضو مجلس إدارة النادي ورئيس لجنة الاستثمار الأستاذ محمد آل الشيخ، وعضو مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد الغامدي.
بموجب هذا العقد، تصبح شركة (QUE) المالك الحصري لحقوق رعاية وبيع العلامة التجارية لاسم الملعب، مع إمكانية حصول النادي على عوائد مالية إضافية من بيع الحقوق لطرف ثالث. يمتد العقد لمدة عامين حتى نهاية عام 2026م، مع إمكانية التمديد.
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