شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق ندوات الذكاء الاصطناعي والوظائف المستقبلية من خلال مبادرة" طور وغير" والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة الشباب والرياضة احتفالية كبري باليوم العالمي للشباب من خلال مبادرة " طور وغير" سلسلة من ندوات الذكاء الاصطناعي والوظائف المستقبلية بالهيئات الشباب وعبر الانترنت بالتعاون مع مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، بمشاركة أكثر من ٤ آلاف شاب وفتاة، بهدف تعريف الشباب بمفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته وتأثيره على التغير في الوظائف المستقبلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتمكين الشباب تكنولوجياوخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والذى يشكل تطوراً هائلاً بشكل كبير بما يعود بفوائد عدة على المجتمع والأفراد، و يُقدم حلولاً ذكية في مختلف القطاعات، ويُعزز الإنتاجية ويُتيح ابتكار منتجات وخدمات جديدة، ويُحدث تغيراً في مستقبل العمل والاستقطاب الوظيفي من خلال المهام المتكررة، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وخلق فرص عمل جديدة بما يكون له الأثر الإيجابي على النمو الاقتصادي والإنتاجية والقدرة التنافسية في مصر.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة من خلال مبادرة "طور وغير " تقدم العديد البرامج والمسارات التدريبية التي تؤهل الشباب لسوق العمل بما يعزز قدراتهم ومهاراتهم في كافة المجالات وخاصة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.



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