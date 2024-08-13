شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع نداى لتسوية المستحقات بعد الشكوى للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب للتواصل مع السغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق السابق، لتسوية مستحقاته المتأخرة لدى النادى، و التي تبلغ مليون ونصف المليون دولار.

وينتظر الزمالك وصول مخاطبات من الاتحاد الدولى يخطرهم بشكوى اللاعب ضد النادى رسميا، حتى يتم التواصل مع نداى لتسوية مستحقاته والوصول إلى حل في الأزمة.

اشتكى السنغالي إبراهيما نداي نادي الزمالك بشكل رسمي في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وطلب نداي في شكواه الحصول على مليون ونصف مليون دولار قيمة مستحقاته المتأخرة، بإلإضافة إلى تعويض إضافي؛ بسبب إخلال الزمالك ببنود التعاقد.

وكان الزمالك قد عرض علي نداى انتهى عقده مع النادى، جدولة مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك والتى تصل إلى 750 الف دولار، وذلك قبل تقديم شكوى من اللاعب ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

كما عرض الزمالك على اللاعب الحصول على جزء من المستحقات، على أن تتم جدولة باقى المبلغ خلال عام، إلا أن اللاعب رفض وقرر شكوى النادي.

