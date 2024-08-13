شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلق على مفاوضات الوداد المغربي لضم بيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر في الأهلي عن موقف النادي من الأنباء التي ترددت مؤخراً حول رغبة نادي الوداد المغربي في ضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

قال المصدر لـ"الخليج 365": لم نتلق عروض رسمية لضم بيرسي تاو،هناك موافقة مبدئية على رحيل اللاعب من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر حال وصول عرض رسمي مناسب من أي ناد خارجي.

تابع المصدر : لا مانع من رحيل بيرسي تاو للوداد أو غيره، لكن هل يستطيع النادي المغربي الذي يواجه أزمة مالية كما تردد في وسائل الإعلام المغربية دفع مبلغ كبير لشراء بيرسي تاو؟

وشدد المصدر على أن علاقة بيرسي تاو بـ مارسيل كولر ليست سيئة كما تردد، وكولر لا يمانع بقاء بيرسي تاو وهذا ما سيحدث إن لم يتلقى النادي عرض مناسب لشراء اللاعب .