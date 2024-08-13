شكرا لقرائتكم خبر عن قدوة للجميع.. كيف دعم محمد صلاح أبطال مصر في الألعاب الفردية؟ والان مع تفاصيل الخبر

مكانة عالمية وصل إليها النجم المصري محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، جعلته مثلاً أعلى لكثير من الرياضيين المصريين، وخاصة أبطال الألعاب الأخرى، الذي رأوا في النجم المصري، حالة استثنائية تمثلهم، رغم أنه في لعبة جماعية، إلا أن التحديات التي واجهها بشكل منفرد للوصول إلى القمة وتحطيم الأرقام القياسية والاستمرار، كان حافزاً ومصدر إلهام للكثير من أبطال الألعاب الفردية للسير على نفس النهج.

ولا يترك النجم المصري مناسبة، إلا وأشاد من خلالها بأبطال الألعاب الفردية وقام بتحفيزهم على مواصلة الإنجازات، وهو ما ظهر في أكثر من مرة عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة

دخلت هنا جودة لاعبة تنس الطاولة في تحدي مع النجم المصري محمد صلاح، وقالت هنا جودة، إنها تريد مواجهة صلاح لنرى من سيفوز، ليرد صلاح على إحدى متابعيه التي نشرت الخبر وأشارت إليه عبر حسابه على تويتر مازحًا: "طب ابعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول".

وأضاف: "بس ماشي قبلت التحدي".

وكانت هنا جودة (12 عاما) وقتها أصبحت حديث وسائل الإعلام بعد الإنجاز الذي حققته بالفوز على فرح عبد العزيز (27 عاما)، لاعبة الزمالك والمصنفة الثانية إفريقيًا، والتتويج بلقب الجمهورية لتنس الطاولة.



محمد صلاح

محمد صلاح يدعم جنى محمود

حرص محمد صلاح على دعم وتشجيع البطلة جنى محمود لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني بعد أول مشاركة أولمبية لها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، من خلال حسابه على انستجرام، واضعاً قلب في إحدى تعليقاته رداً على البطلة الصاعدة.

وحققت جنى محمود لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني المركز الرابع فى نهائيات جهاز الحركات الأرضية في بطولة كأس العالم والمقامة حاليًا فى قطر، وكانت جني محمود قريبة من التتويج بالميدالية البرونزية فى النهائيات برغم صعوبة المنافسة مع بطلات العالم علي جهاز الحركات الارضية خلال فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني (الدوحة) 2024.



محمد صلاح وجنى محمود

محمد صلاح وأحمد الجندي

حرص النجم المصري محمد صلاح على تهنئة البطل أحمد الجندي، بعد تتويجه بذهبية الخماسي الحديث في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، وعلق محمد صلاح على منشور لأحمد الجندي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب نجم ليفربول: "رقم واحدًا"، بالإضافة لوضعه رموز تعبيرية تشير إلى القوة وقلب.

ورد أحمد الجندي على تعليق محمد صلاح، وكتب: "القدوة ومثلي الأعلى وأيقونتنا".



صلاح والحندي

محمد صلاح يهنئ هداية ملاك وسيف عيسى

عقب أولمبياد طوكيو 2020، بعث محمد صلاح، برسالة تهنئة إلى البطلين سيف عيسى وهداية ملاك، بعد حصولهما على ميداليتين برونزيتين، ونشر محمد صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع إكس: مبرووووك هداية ملاك وسيف عيسى، ولكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد إحنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم.

وأضاف: دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح. كلنا عارفين إن هدفكم تشريف بلدنا وإحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي.



محمد صلاح يهنئ هداية ملاك وسيف عيسى

محمد صلاح يهنئ محمد إيهاب

نشر محمد صلاح على موقع التدوينات القصيرة إكس، صورة للبطل محمد إيهاب بعد حصوله على الميدالية الذهبية لبطولة العالم، وعلق "كالعادة محمد إيهاب يواصل تحقيق الإنجازات.. ألف مبروك للبطل المصرى".