شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن تجديد تعاقد كريم الديب موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد وتجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم كريم الديب لمدة موسمين مقبلين.

ووافق "الديب" على تمديد تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عُقدت معه وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تجدید وتمديد التعاقد.

ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد و تجديد التعاقد مع العناصر الأساسية لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفني للفريق في الموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى وافق بالإجماع على انتقال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الأنجولى مابولولو إلـى نادى أهلـي طرابلس.

و تم الموافقة على العرض المالى الوارد من النادى الليبي، تقديرا من نادى الاتحاد السكندري لما قدمه مابوبولو لزعيم الثغر مـن جهـد وعطاء مميز خلال فترة تواجده بالقلعة الخضراء.

من ناحية أخرى، أشعل تعادل مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري في الدوري بهدف لكل فريق، مباراة المصري وزد المرتقبة بالجولة 33، والتي تجمع الفريقين فى الخامسة والنصف مساء غد، الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري.

ورفع مودرن سبورت رصيده بعد التعادل مع الاتحاد إلى 51 نقطة، ليهدد تواجد النادى المصري في المربع الذهبي، حيث يحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 52 نقطة.