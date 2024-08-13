الامارات | تحديد مصير ميسي من المشاركة أمام بطل الدوري الأمريكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه انتر ميامي امام كولومبوس بطل الدوري الأميركي الثلاثاء ضمن كأس الرابطتين لكرة القدم.

وقرر مدرب فريق انتر ميامي الأمريكي، خيراردو "تاتا" مارتينو، استبعاد ميسي عن تشكيلة الفريق بعد أن عانى من إصابة في كاحله الأيمن قبل شهر خلال فوز الأرجنتين على كولومبيا 1-0 في نهائي مسابقة كوبا أميركا، وحتى الأن لم يشارك اللاعب في تدريبات فريقه.

وتشارك أندية من الدوري الأميركي والدوري المكسيكي في كأس الرابطتين التي تمكن إنتر ميامي بقيادة ميسي من إحراز لقب نسختها الاولى العام الماضي.

وتقام ثماني مباريات في الدور 16 لتحديد المتأهلين الثمانية الى الدور ربع النهائي الذي سيقام يومي الجمعة والسبت.

وشهدت انطلاقة هذا الدور فوز سياتل ساوندرز الأميركي على بوماس المكسيكي 4-0.

وفي المباريات الأخرى التي ستلعب الثلاثاء، يلعب فيلادلفيا امام سينسيناتي، كروز أزول المكسيكي امام مواطنه ماساتلان، تيغريس المكسيكي امام نيويورك سيتي وتولوكا المكسيكي امام كولورادو وكلوب أميركا المكسيكي امام سان لويس.