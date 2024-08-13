التشكيل الرسمي لقمة الهلال ضد الاهلي في السوبر السعودي

أعلن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاهلي، في المباراة التي تقام بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي.

ويشارك الهلال في السوبر السعودي بصفته حامل لقبي الدوري والكأس، بينما يشارك الاهلي (ثالث الدوري)، مستفيدًا من وصافة النصر للدوري والكأس.

تشكيل الهلال أمام الأهلي في السوبر السعودي

حراسة المرمي: ياسين بونو.

خط الدفاع: حسان تمبكتي – حمد اليامي – خليفة الدوسري – لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز – ناصر الدوسري – سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – ميشائيل ديلجادو.

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