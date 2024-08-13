خطوة عاجلة تقرب نجم يوفنتوس من الدوري السعودي

توصلت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي إلى اتفاق مع فويتشيك تشيسني حارس مرمى فريقه الأول لكرة القدم من أجل إنهاء العقد بينهما بأثر فوري.

وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أنه يتم إعداد الأوراق والتحقق منها إذا كان كل شيء على ما يرام، من أجل فسخ التعاقد بشكل رسمي.

وأشار إلى تشيسني سوف يترك يوفنتوس ويحصل على رسوم مدفوعات مهمة، وسيكون الحارس متاحًا كوكيل حر هذا الصيف.

حارس المرمى البولندي صاحب الـ34 عامًا منذ انضمامه إلى اليوفي في عام 2017 شارك مع يوفنتوس في 252 مباراة، ودخل مرماه 233 هدف وخرج بشباك نظيفة 103 مرة.

جدير بالذكر أن الحارس البولندي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد فسخ عقده أصبح الحارس من السهل التعاقد معه إذا تم التوصل إلى الاتفاق بشأن الطلبات الشخصية لنجم يوفنتوس السابق.