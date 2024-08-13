الرائد يعلن تعاقده مع ثنائي الاتحاد السعودي

أعلن نادي الرائد، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع ثنائي نادي الاتحاد السعودي، بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى نادي الرائد للتواجد بقوة خلال الموسم المقبل، خاصة مع قوة المنافسين وأيضًا تلبية الاحتياجات قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

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وفي السياق ذاته، أعلن الرائد تعاقده رسميًا مع الظهير الأيسر لفريق الاتحاد زكريا هوساوي، دون الكشف عن صيغة التعاقد سواءًا بالإعارة لموسم واحد، أو الرحيل بصورة نهائية.

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كما دشن التعاقد إعلانًا رسميًا بالتعاقد مع لاعب الوسط صالح العمري، حيث سيكون الاتفاق بالإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء.