الإصابة تضرب نجم ميلان قبل بداية الدوري الإيطالي

تلقى نادي إي سي ميلان الإيطالي، ضربة مقلقة بإصابة أحد نجومه قبل انطلاق الموسم الجديد بالدوري الإيطالي.

ويستعد ميلان، لخوض مباراته الودية التحضيرية الأخيرة أمام مونزا، اليوم الثلاثاء، قبل افتتاح الموسم السبت المقبل، بمواجهة تورينو في الجولة الأولى من الدوري الإيطلي الممتاز “الكالتشيو”.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن النادي الإيطالي، سيفقد خدمات نجمه الأمريكي كريستيان بوليسيتش، جناح الفريق بسبب الإصابة.

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ولفت إلى أن النجم الأمريكي، لن يتم استدعاءه لمواجهة مونزا بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها خلال التدريبات، مشيرة إلى أن النادي قرر استبعاده كإجراء احترازي.

وأشار إلى أنه رغم حالة القلق التي تنتاب جماهير ميلان، إلا أنه متوقع أن ينتظم كريستيان في تدريبات الفريق قبل لقاء تورينو.

ومن المنتظر أن يدفع فونسيكا بتشوكويزي في مركز الجناح الأيمن ليشارك بدلا من بوليسيتش.