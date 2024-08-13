الاهلي يبلغ بيبو بقرار رحيله

حسمت إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب مصير خالد بيبو مدير الكرة في الجهاز الفني لـ مارسيل كولر.

واتفق مسؤولو النادي الاهلي ولجنة التخطيط على قرار توجيه الشكر إلى بيبو خلال الفترة الحالية وذلك بناءً على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأبلغت إدارة النادي الاهلي خالد بيبو برحيله عن منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم في نهاية الموسم الحالي وفق الاتفاق المبرم مع مارسيل كولر.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره إنبي غدًا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد إنبي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الاهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 84 نقطة، حيث أنه حسم اللقب بشكل رسمي قبل انتهاء الموسم الحالي ببضع جولات.