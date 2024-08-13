"طفل يطارد أحلامه".. رسالة من البطل الأولمبي أحمد الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر البطل الأولمبي أحمد الجندي الحائز على الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث أولمبياد باريس 2024، صورا له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الجندي معلقا على هذه الصور: "كان مجرد طفل يطارد أحلامه، أحلم بها، وأعمل من أجلها، وفي يوم من الأيام سوف تعيشها إن شاء الله، باريس 2024 ذهبية، طوكيو 2020 فضية".

وحصد الجندي الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر في أولمبياد باريس 2024، فيما حصدت سارة سمير على فضية رفع الأثقال ومحمد السيد برونزية المبارزة.

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