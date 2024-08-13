20 صورة من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة إنبي غدا في الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد مران النادي الأهلي، مشاركة بعض اللاعبين الشباب، فيما أدى اللاعبون الذين خاضوا مباراة زد تدريبات استشفائية.

وكان الأهلي حقق الفوز على زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة السابقة، ورفع رصيده إلى النقطة 84 في صدارة جدول ترتيب الدوري.

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