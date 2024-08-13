مصدر يكشف حقيقة إقالة خالد بيبو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

انتشرت أنباء في الساعات الأخيرة، برحيل خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عن منصبه، بناءا على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تفاصيل الأمر، وقال: "خالد بيبو كان موجودا داخل مكتبه في النادي الأهلي مساء اليوم لممارسة وظيفته كمديرا للكرة".

وأضاف: "لم يصدر قرار رسمي حتى الآن بإقالته من منصبه، لكن مع نهاية الموسم الحالي، سيرحل بيبو بناءًا على رغبة مارسيل كولر".

وأتم المصدر تصريحاته: "كولر أبلغ الخطيب بأنه من الأفضل إقالة خالد بيبو لعدم سيطرته علي غرفة ملابس الفريق".

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