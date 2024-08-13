بركلات الترجيح.. الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودي على حساب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الهلال والأهلي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودي بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-1، عقب انتهاء وقت المباراة الرسمي بالتعادل الإيجابي 1-1.

سجل هدف الأهلي، روبرت فيرمينو في الدقيقة 66.

سجل هدف الهلال، ميتروفيتش في الدقيقة 90.

وينتظر نادي الهلال في النهائي، الفائز من مباراة النصر والتعاون التي تقام غدا الأربعاء، في تمام الساعة 7.15 مساء.

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