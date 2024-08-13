شكرا لقرائتكم خبر عن أخر مران للأهلى استعداداً لمواجهة إنبى.. جلسة قمصان وفقرة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

اختتم فريق الأهلي استعداداته لمباراة إنبي المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 لبطولة الدوري الممتاز " دوي نايل "، وأدى الفريق مرانه اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جزء بدني خفيف وتدريبات الكرة.

وعقد سامي قمصان مدرب الفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية والخططية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 84 نقطة بعد الفوز على زد، فيما كان الفريق قد حسم الفوز ببطولة الدوري رسميا عقب مباراة سموحة التي أقيمت على استاد برج العرب وانتهت بفوز الأهلي.