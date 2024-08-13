شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة منتخب منطقة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر للناشئين تدريباته اليوم الثلاثاء، تحت قيادة أحمد الكأس، استعداداً لمواجهة منتخب منطقة الإسكندرية غدًا الأربعاء، قبل مواجهة منتخب الأردن.

ويلتقي منتخبنا الوطني أمام منتخب الأردن في وديتين يومي 17و 20 من شهر أغسطس الجاري.

ويحاول الجهاز الفني تجربة بعض اللاعبين في الفترة المقبلة قبل الاستقرار على التشكيل النهائي الذي يخوض به منافسات شمال أفريقيا.

وحرص عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران منتخب اليوم.



تدريب منتخب الناشئين



تدريب منتخب الناشئين



تدريب منتخب الناشئين



تدريب منتخب الناشئين