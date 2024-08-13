شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان يمنح احمد عبد القادر وياسر ابراهيم راحة سلبية من أخر مباراتين للأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

منح سامي قمصان المدرب المساعد لفريق الكرة بالنادي الأهلي والقائم بأعمال المدير الفني مؤقتاً؛ ثنائي الفريق أحمد عبد القادر وياسر ابراهيم إجازتهما السنوية ليلحقان بلاعبي الفريق الذين حصلوا على راحة سلبية منذ فوز الأهلي ببطولة الدوري المصري يوم الخميس الماضي.

واختتم الاهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة إنبي المقرر لها التاسعه من مساء غداً الاربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

وبذلك يغيب عبد القادر وياسر عن مباراة إنبي غداً ثم مباراه مودرن سبورت السبت المقبل في الجولة الاخيرة لبطولة الدوري المصري.