شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين البنك الاهلى وفاركو بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى البنك الاهلى وفاركو في المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى .. أحمد صبحى.

خط الدفاع .. أيمن أشرف، محمود الجزار، محمد عبد الغنى، محمد بسيونى.

خط الوسط .. محمد فتحى، احمد سعيد، محمود سيد، عماد فتحى.

الهجوم ..محمود قاعود، جريندو.

بينما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع .. ياسين مرعى ، عمرو ناصر ، جابر كامل ، محمود عماد.

خط الوسط .. محمد فخرى ، محمود جهاد ، أحمد عوض ، انكادا.

الهجوم .. سيف تيرى ، شكرى نجيب.

ويحتل فريق فاركو المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة حصدها بعد خوض 32 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فاركو 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 43.

بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة حصدها بعد خوض 32 مباراة، فاز خلالهم في 9 مباريات وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 16 لقاء آخر، وسجل لاعبو البنك الأهلي 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 45.