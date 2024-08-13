شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع المقاولون 0-0 بالشوط الأول لدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الإسماعيلى والمقاولون بالتعادل السلبى في المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسماعيلية في الجولة الـ33 لمسابقة دورى nile فى شوط متوسط المستوى بين اللاعبين .
وضم تشكيل الإسماعيلي كلًا من:
حراسة المرمى: أحمد عادل.
خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى- عماد حمدي- محمد نصر- حاتم سكر.
خط الوسط : عمر الساعي- هشام محمد- محمد عبد السميع.
خط الهجوم: إيريك تراوري- عبد الرحمن مجدي- خالد النبريصي.
ترتيب الإسماعيلي في الدوري المصري
بينما جاء تشكيل المقاولون على النحو التالى :
وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:
محمد سيحة في حراسة المرمى، أمير عابد، لؤي وائل، فاروقا نور الدين، محمد مجلي، جوزيف أوشايا، محمد عنتر، محمد عبد الناصر، معز أفولوا، جواكيم أوجيري، ومحمد سالم.
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