شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع المقاولون 0-0 بالشوط الأول لدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الإسماعيلى والمقاولون بالتعادل السلبى في المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسماعيلية في الجولة الـ33 لمسابقة دورى nile فى شوط متوسط المستوى بين اللاعبين .

وضم تشكيل الإسماعيلي كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى- عماد حمدي- محمد نصر- حاتم سكر.

خط الوسط : عمر الساعي- هشام محمد- محمد عبد السميع.

خط الهجوم: إيريك تراوري- عبد الرحمن مجدي- خالد النبريصي.

ترتيب الإسماعيلي في الدوري المصري

بينما جاء تشكيل المقاولون على النحو التالى :

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمد سيحة في حراسة المرمى، أمير عابد، لؤي وائل، فاروقا نور الدين، محمد مجلي، جوزيف أوشايا، محمد عنتر، محمد عبد الناصر، معز أفولوا، جواكيم أوجيري، ومحمد سالم.