شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواني كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الداخلية في إطار مواجهات الدوري الممتاز ، حيث يحل الداخلية ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الحوي في إطار آخر مباريات بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر
خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة
خط الوسط: إسلام عيسى - محمود دونجا - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة - محمود صابر - صامويل أومسا
خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.
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