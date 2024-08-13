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يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة الداخلية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواني كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الداخلية في إطار مواجهات الدوري الممتاز ، حيث يحل الداخلية ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الحوي في إطار آخر مباريات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: إسلام عيسى - محمود دونجا - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة - محمود صابر  - صامويل أومسا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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