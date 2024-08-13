شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتقدم على بلدية المحلة بهدف في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

أنهى الجونة الشوط الأول متقدماً على بلدية المحلة بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى nile".

سجل المدغشقرى "أرنو راندريانانتيناينا" هدف الجونة في الدقيقة 14 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد خالد بشارة بالجونة.

تشكيل بلدية المحلة

حراسة المرمي: أحمد حسين.

خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا، نور الزمان الزموري، أحمد العش، أحمد رضا.

خط الوسط: بينجامين، ماجد هاني، عبدالرحمن سمانة.

خط الهجوم: إبراهيم شتا، محمد أشرف، حسام أشرف.

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع : صبري رحيل - أحمد عبد الرسول - إليو جاتا - محمد الدغيمي

خط الوسط : نور السيد - عبد الجواد طالب - رضا صلاح

خط الهجوم : أشرف مجدي - ارنو راندريانانتيناينا - سيف شيكا.

ترتيب الجونة وبلدية المحلة في الدورى

يحتل فريق بلدية المحلة المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 17 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو بلدية المحلة 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 61.

يحتل فريق الجونة المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 32 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الجونة 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 43.