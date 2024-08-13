شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعى فى جنازة لاعبة الكرة النسائية فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرفة على الكرة النسائية المصرية، إلى محافظة السويس للمشاركة فى تشييع جنازة اللاعبة شهد مصطفى التي وافتها المنية إثر حادث أليم. وقدمت دينا الرفاعي واجب العزاء لأسرة اللاعبة الراحلة وسط أجواء حزينة خيمت على محافظة السويس.

نادى منتخب السويس أعلن سبب وفاة اللاعبة، مؤكدا أنها تعرضت لحادث حيث صدمتها سيارة قبل دخولها مقر التدريبات لأول مرة مع نادى إنبى الذى انتقلت إلى صفوفه حديثا، بينما ترقد زميلتها بسملة عمرو فى المستشفى فى الوقت الحالى حيث كانا يعبران الطريق سويا.

وزارة الشباب والرياضة خلال بيان رسمى قدمت التعازى فى وفاة لاعبة منتخب السويس، وأتم البيان: "نسأل المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".