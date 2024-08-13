شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان يمنح عبد الله وأبو الخير فرصة الاستمرار فى تشكيل الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

استقر سامى قمصان، القائم بأعمال المدير الفني للنادى الأهلى، على الدفع بالثنائى محمد عبد الله ومصطفى أبو الخير في التشكيل الاساسى بمباراة إنبى المقبلة بالدوري.

ويرغب سامى قمصان في منح الثنائى الثقة باستمرار تواجدهما في التشكيل الأساسى، لاسيما بعدما ظهر اللاعبان بشكل متميز في أول ظهور لهما مع الفريق الأول في لقاء زد إف سى الأخير، الذى فاز به الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويواجه الأهلى نظيره إنبى في التاسعة مساء غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة بـ3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

وحافظ الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي ، وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها لقب بطولة الدوري المصري قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.