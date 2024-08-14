بعد اهتمامه بمحمد عبدالمنعم.. نيس الفرنسي يتفق مع مدافع منتخب كندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات، توصل نادي نيس الفرنسي لاتفاق مع مويس بومبيتو مدافع فريق كولورادو رابيدز الأمريكي.

وكان نادي نيس الفرنسي، يرغب في التعاقد مع محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي، لكن الاتفاق لم يتم حتى الآن، بسبب الاختلاف على البنود المالية.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "الصفقة ستتم مقابل 7 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت وحوافز، واللاعب اتفق على عقد يمتد لمدة 4 أعوام وسيسافر خلال الأسبوع الجاري إلى نيس لإتمام التعاقد".

ويعتبر بومبيتو المدافع الأساسي لمنتخب كندا، ولعب معه 6 مباريات كاملة في كوبا أمريكا الماضية.

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