أول تعليق من النني بعد انضمامه للجزيرة الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث المحترف المصري محمد النني لاعب نادي أرسنال السابق، للمرة الأولى، عقب انضمامه إلى نادي الجزيرة الإماراتي.

وقال النني في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي الجزيرة عبر موقع "فيسبوك": "المرة الأولى لي في الملعب وهو جميل جدا، أنا سعيد لأنني أخيرا هنا، وسأكون من الجماهير".

وأضاف: "متحمس للعب أمام الجماهير، وإن شاء الله أقدر أعمل حاجة هم في انتظارها، وعندما تحضر الجماهير تعطي دافع للاعبين وأنتظرهم في المباريات".

ووصل محمد النني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للانضمام إلى فريقه الجديد، بعدما تعاقد معه مؤخرا، في صفقة انتقال حر.

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