"طريقة الدفع".. صحفي اسباني يكشف مفاجأة بشأن انتقال عبدالمنعم إلى نيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الصحفي الإسباني سانتي أونا، مفاجأة بشأن مفاوضات نيس الفرنسي مع النادي الأهلي، للتعاقد مع محمد عبدالمنعم مدافع الفريق.

وكتب سانتي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "الاتفاق تم مع نيس والأهلي بشأن محمد عبدالمنعم، ويتم تحويل 4 مليون يورو بالإضافة إلى مليون يورو مكافأة".

وأضاف: "الاتفاق تم بتوقيع عقد يمتد حتى 2028، يتبقى تفاصيل طريقة الدفع".

وبدأ محمد عبدالمنعم مسيرته في صفوف فريق الشباب بالنادي الأهلي، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى سموحة، وقضى موسم ونصف مع الفريق السكندري، سجل خلالها هدفين في 33 مباراة، ليعود من جديد إلى الأهلي.

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