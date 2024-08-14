شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى عرضا من قطر القطرى لضم أحمد عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النادي الأهلي عرضا من نادي قطر القطري للتعاقد مع أحمد عبد القادر صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب أحمد عبد القادر في خوض تجربة الاحتراف فى ظل عدم مشاركته بصفة أساسية مع الفريق في ظل القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر.

ومنح سامي قمصان، المدرب المساعد لفريق الكرة بالنادي الأهلي والقائم بأعمال المدير الفني مؤقتاً؛ ثنائى الفريق أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم إجازتهما السنوية ليلحقا بلاعبى الفريق الذين حصلوا على راحة سلبية منذ فوز الأهلي ببطولة الدوري المصري يوم الخميس الماضي.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة إنبي المقرر لها التاسعه من مساء غد الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز. وبذلك يغيب عبد القادر وياسر عن مباراة إنبي غدا، ثم مباراة مودرن سبورت السبت المقبل في الجولة الاخيرة لبطولة الدوري المصري.