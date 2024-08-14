شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد هانى يتعرض للإغماء بلقاء البلدية والجونة وسيارة إسعاف تنقله لمستشفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تعرض ماجد هانى لاعب بلدية المحلة للإغماء فى مباراة الجونة المقامة بينهما حالياً على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile". ودخلت سيارة إسعاف لنقل ماجد هانى لأقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.

حراسة المرمي: أحمد حسين.

خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا، نور الزمان الزموري، أحمد العش، أحمد رضا.

خط الوسط: بينجامين، ماجد هاني، عبدالرحمن سمانة.

خط الهجوم: إبراهيم شتا، محمد أشرف، حسام أشرف.

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع : صبري رحيل - أحمد عبد الرسول - إليو جاتا - محمد الدغيمي

خط الوسط : نور السيد - عبد الجواد طالب - رضا صلاح.

خط الهجوم : أشرف مجدي - ارنو راندريانانتيناينا - سيف شيكا.

يحتل فريق بلدية المحلة المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 17 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو بلدية المحلة 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 61.

يحتل فريق الجونة المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 32 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الجونة 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 43.



ماجد هانى



إسعاف ماجد هانى



إغماء ماجد هانى