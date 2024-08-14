شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني للنادى الأهلي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة إنبي بالدوري في التاسعة مساء غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب، وضمت القائمة كلا من:



كريم نيدفيد - أفشة - كهربا - عمر كمال - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - مصطفى مخلوف - محمد عبد الله - يوسف سيد عبد الحفيظ - إبراهيم عبد الحكيم - علي نادر شوقي - أحمد عابدين - حازم جمال - مصطفى أبو الخير - معتز محمد - يوسف جمال - محمد رأفت - أحمد أشرف بكري - عمر كامل - إسلام عبد الله - أحمد بيومي - رندروف.

ويواجه الأهلى نظيره إنبى في التاسعة مساء غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.