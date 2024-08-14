شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يضمن البقاء بالدورى الموسم المقبل عقب التعادل مع البنك وخسارة البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق فاركو من ضمان البقاء رسميا الموسم المقبل عقب التعادل سلبيا مع فريق البنك الأهلى، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، وهزيمة البلدية أمام الجونة 1 / 2.

بهذه النتيجة يحتل فريق فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى للنقطة 35 محتلا المركز الثانى عشر.

وخاض فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى .. أحمد صبحى.

خط الدفاع .. أيمن أشرف، محمود الجزار، محمد عبد الغنى، محمد بسيونى.

خط الوسط .. محمد فتحى، احمد سعيد، محمود سيد، عماد فتحى.

الهجوم ..محمود قاعود، جريندو.

بينما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع.. ياسين مرعى، عمرو ناصر، جابر كامل، محمود عماد.

خط الوسط.. محمد فخرى، محمود جهاد، أحمد عوض، انكادا.

الهجوم.. سيف تيرى، شكرى نجيب.