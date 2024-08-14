شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر على رأس 20 لاعبا يغيبون عن الأهلي فى مباراة إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

استبعد سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني للنادى الأهلي، ياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر من قائمة فريقه لمواجهة إنبي غدا بالدوري لمنحهم راحة.

وبذلك ينضم ثنائي الأهلي لطابور غيابات المارد الأحمر أمام إنبي، والذي يضم كلا من: محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومروان عطية، وإمام عاشور وأكرم توفيق وحسين الشحات ووسام أبو علي وأحمد نبيل كوكا للراحة وعلى معلول وطاهر محمد طاهر، وعمرو السولية وكريم فؤاد للإصابة فضلا عن رحيل موديست وديانج وكريستو عن الفريق.

وأعلن سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني للنادى الأهلي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة إنبي بالدوري.

وضمت القائمة كلا من:

كريم نيدفيد - أفشة - كهربا - عمر كمال - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - مصطفى مخلوف - محمد عبد الله - يوسف سيد عبد الحفيظ - إبراهيم عبد الحكيم - علي نادر شوقي - أحمد عابدين - حازم جمال - مصطفى أبو الخير - معتز محمد - يوسف جمال - محمد رأفت - أحمد أشرف بكري - عمر كامل - إسلام عبد الله - أحمد بيومي - رندروف.

ويواجه الأهلى نظيره إنبى في التاسعة مساء غد الاربعاء على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.