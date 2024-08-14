شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بلدية المحلة لدورى المحترفين بعد الخسارة 2-1 أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

هبط فريق بلدية المحلة إلى دورى المحترفين بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

سجل المدغشقرى "أرنو راندريانانتيناينا" هدف الجونة في الدقيقة 14 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل محمد أشرف للبلدية في الدقيقة 52، قبل أن يسجل أرنو راندريانانتيناينا الهدف الثانى للفريق الساحلى فى الدقيقة "9+ 90".

حراسة المرمي: أحمد حسين.

خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا، نور الزمان الزموري، أحمد العش، أحمد رضا.

خط الوسط: بينجامين، ماجد هاني، عبدالرحمن سمانة.

خط الهجوم: إبراهيم شتا، محمد أشرف، حسام أشرف.

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع : صبري رحيل - أحمد عبد الرسول - إليو جاتا - محمد الدغيمي.

خط الوسط : نور السيد - عبد الجواد طالب - رضا صلاح.

خط الهجوم : أشرف مجدي - ارنو راندريانانتيناينا - سيف شيكا.

يحتل فريق بلدية المحلة المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 18 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو بلدية المحلة 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 63.

فيما يحتل فريق الجونة المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 33 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الجونة 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 44.