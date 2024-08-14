المقاولون يتعادل أمام الإسماعيلى بهدف لمثله ويتأكد هبوطه لدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - تعادل الإسماعيلى والمقاولون بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الـ33 لمسابقة دورى nile ليهبط ذئاب الجبل رسميا لدورى المحترفين.

تقدم المقاولون في الدقيقة 73 عن طريق محمد سالم، وتعادل عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى في الدقيقة 82 ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 33 نقطة ، بينما ارتفع رصيد المقاولون إلى 26 نقطة ويتأكد هبوطه.

وضم تشكيل الإسماعيلي كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى- عماد حمدي- محمد نصر- حاتم سكر.

خط الوسط : عمر الساعي- هشام محمد- محمد عبد السميع.

خط الهجوم: إيريك تراوري- عبد الرحمن مجدي- خالد النبريصي.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمد سيحة في حراسة المرمى، أمير عابد، لؤي وائل، فاروقا نور الدين، محمد مجلي، جوزيف أوشايا، محمد عنتر، محمد عبد الناصر، معز أفولوا، جواكيم أوجيري، ومحمد سالم.