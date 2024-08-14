شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة تأهيل نفسى لمنتخب مصر 2008 قبل بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بالتنسيق مع منطقة الإسكندرية لكرة القدم، على منح لاعبي منتخب الناشئين مواليد 2008 بعض المحاضرات من أجل تأهيلهم قبل بطولة شمال أفريقيا. وحاضر الدكتور مجدي حسن يوسف، أستاذ علم النفس الرياضي بجامعة الإسكندرية، لاعبي منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر للناشئين تحت قيادة أحمد الكاس، على خوض ثلاث مباريات ودية إحداهما مع منتخب منطقة الإسكندرية غدا، إضافة إلى وديتي منتخب الأردن يوم 17 و20 من شهر أغسطس الجاري.