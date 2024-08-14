شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 / 8 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 / 8 / 2024، العديد من الاخبار الهامة منها.. هبوط البلدية والمقاولون والداخلية رسميا للقسم الثاني..الأهلي يقرر توجيه الشكر لـ خالد بيبو.

فاركو يضمن البقاء بالدورى الموسم المقبل عقب التعادل مع البنك وخسارة البلدية

تمكن فريق فاركو من ضمان البقاء رسميا الموسم المقبل عقب التعادل سلبيا مع فريق البنك الأهلى، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، وهزيمة البلدية أمام الجونة 1 / 2.

الأهلي يتلقى عرضا من قطر القطرى لضم أحمد عبد القادر

تلقى النادي الأهلي عرضا من نادي قطر القطري للتعاقد مع أحمد عبد القادر صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المقاولون يتعادل أمام الإسماعيلى بهدف لمثله ويتأكد هبوطه لدورى المحترفين

تعادل الإسماعيلى والمقاولون بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الـ33 لمسابقة دورى nile ليهبط ذئاب الجبل رسميا لدورى المحترفين.

هبوط بلدية المحلة لدورى المحترفين بعد الخسارة 2-1 أمام الجونة

هبط فريق بلدية المحلة إلى دورى المحترفين بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

سامي قمصان يستقر على رباعى دفاع الأهلى في مباراة إنبى بالدوري

استقر سامى قمصان القائم بأعمال المدير الفني للنادى الاهلى على الدفع بالرباعى ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس لاعبو الفريق لقيادة خط الدفاع الأحمر في لقاء انبى المقبل بالدوري.

الأهلي يقرر توجيه الشكر لـ خالد بيبو تنفيذاً لرغبة كولر

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي توجيه الشكر لخالد بيبو مدير الكرة بالفريق تنفيذا لرغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

محمد شوقى يدخل ترشيحات تولى منصب مدير الكرة في الأهلي خلفا لخالد بيبو

دخل محمد شوقي نجم النادي الاهلي الاسبق علي رأس قائمة المرشحين لتولي منصب مدير الكرة بالفريق الاحمر بالموسم الجديد خلفا لخالد بيبو مدير الكرة الحالي.

8 ملايين دولار شرط الزمالك لبيع زيزو فى الميركاتو الصيفى.. وجلسة منتظرة للتجديد

حدد مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، سعر بيع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك فى ظل العروض التى تلقاها اللاعب.

عامر حسين يحهز تصورين بشكل الدوري في الموسم الجديد

يجهز عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات برابطة الأندية تصورين لشكل الدوري في الموسم المقبل 2024 – 2025 ، حيث يتضمن تصور للدوري بشكله المعتاد بنظام المجموعة الواحدة من دورين ، والتصور الثاني الخاص بإقامة دوري من دور واحد.

الأهلي يعلق على مفاوضات الوداد المغربي لضم بيرسي تاو

كشف مصدر في الأهلي عن موقف النادي من الأنباء التي ترددت مؤخراً حول رغبة نادي الوداد المغربي في ضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

يحيي عطية الله: سأضع كل طاقتى حتى أصبح جزءاً من تاريخ الأهلى المجيد

أبدى المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي الجديد سعادته بأرتداء قميص المارد الأحمر ، حيث كتب عبر حسابه على انستجرام ، قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم.. يسرني ويشرفني أن أكون جزءًا من نادي الأهلي العظيم، فريق القرن. الانضمام لهذا النادي العريق هو شيء جميل تحقق، وأنا ممتن لهذه الفرصة.

إنبى يصرف قيمة عقد اللاعبة المتوفية لأسرتها رغم عدم التوقيع

قرر مجلس إدارة نادي انبي برئاسة أيمن الشريعى ، اعتبار شهد مصطفى لاعبة الكرة النسائية، قد تعاقدت بالفعل مع النادى ، مع منح أسرتها قيمة تعاقدها كاملا لمدة 3 سنوات.

الكاش يُنهى صفقة انتقال محمد عبد المنعم من الأهلي لـ نيس الفرنسي

تمسك مسئولو النادى الأهلى بمطالبهم المالية من أجل الاستغناء عن مدافغ الفريق الدولى محمد عبد المنعم لنادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رسمياً.. الاتحاد السكندرى يوافق على انتقال مابولولو لأهلى طرابلس الليبى

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بالإجماع على انتقال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الأنجولى مابولولو إلـى نادى أهلـي طرابلس.

الزمالك يعلن التعاقد مع كريم هنداوى فى حراسة مرمى اليد

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ، التعاقد مع كريم هنداوى حارس المرمى العائد من رحلة إحتراف فى الدورى السعودى لتدعيم صفوف اليد بالموسم الجديد .



اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مواعيد لإقامة مباريات السوبر المصرى الرباعى

يفاضل اتحاد الكرة، بين 3 مواعيد لإقامة مباريات السوبر المصرى الرباعى والذى يقام بمشاركة بطل الدورى المصرى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، بجانب فريق رابع يتم توجيه الدعوة له من الجانب الإماراتى مستضيف البطولة.

تعرف على المطالب المالية لـ"بن شرقى" للعودة الى الزمالك

اقترب المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك السابق من العودة إلى صفوف الفريق مرة أخرى خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يستفسر من جوميز عن حاجته إلى حارس مرمى في الصيف

استفسر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول عن مدى حاجته الى ضم حاس مرمى جديد إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية من عدمه.