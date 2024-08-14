شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الداخلية والمقاولون وبلدية المحلة رسميا لدورى المحترفين الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد هبوط أندية المقاولون العرب والداخلية وبلدية المحلة للمشاركة في دورى المحترفين الموسم المقبل، عقب تذيل ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" الموسم الجارى. ويحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة. بينما يحتل فريق بلدية المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة. وأخيرا فريق الداخلية متذيل جدول الترتيب برصيد 19 نقطة فقط.

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