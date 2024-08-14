شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على رحيل أحمد عبد القادر لقطر القطرى بشكل نهائى والان مع تفاصيل الخبر

وافق النادي الأهلي علي عرض نادي قطر القطري للتعاقد مع أحمد عبد القادر صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويرغب أحمد عبد القادر في خوض تجربة الاحتراف في ظل عدم مشاركته بصفة أساسية مع الفريق في ظل القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر.

واتفق الأهلي مع نادى قطر القطري على كافة تفاصيل العقد، على أن يسافر اللاعب لقطر في غضون أيام قليلة للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقد.

ومنح سامي قمصان المدرب المساعد لفريق الكرة بالنادي الأهلي القائم بأعمال المدير الفني مؤقتاً؛ ثنائي الفريق أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم إجازتهما السنوية ليلحقان بلاعبي الفريق الذين حصلوا على راحة سلبية منذ فوز الأهلي ببطولة الدوري المصري يوم الخميس الماضي.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة إنبي المقرر لها التاسعة من مساء غد الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

وبذلك يغيب عبد القادر وياسر عن مباراة إنبي غداً ثم مباراة مودرن سبورت السبت المقبل في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري المصري.